تغيران متباينان في حصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض - مباشر: شهدت سوق المال السعودية " تداول" تغيرين متباينان بحصص كبار الملاك خلال تسوية تعاملات جلسة الاثنين الموافق 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاء التغير الأول بالزيادة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فيما جاء التغير الآخر بالتخفيض في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وكانت التغيرات على النحو التالي:

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