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محدث.. الذهب يهبط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

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محدث.. الذهب يهبط عند التسوية مع ارتفاع الدولار محدث.. الذهب يهبط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

مباشر: تراجعت الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار الأمريكي وترقب التطورات التجارية.

وانخفضت أسعار المعدن مع ارتفاع الدولار في ظل خسائر اليورو والإسترليني مع تجدد عدم اليقين بشأن البريكست وسط تعهد بوريس جونسون بعدم تمديد الفترة الانتقالية لعملية الخروج لما بعد 2020.

فيما يترقب المستثمرون التطورات السياسية في الولايات المتحدة حيث يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على إجراءات مساءلة وعزل الرئيس دونالد .

وعلى الجبهة التجارية، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز أن تفاصيل شراء الصين للمنتجات الزراعية الأمريكية والصناعية وكذلك من قطاع الطاقة والخدمات في المرحلة الأولى سيتم توضيحها تفصيلياً بشكل كتابي.

لكنه لم يعط تفاصيل أخرى حول موعد الإفصاح عن نص تلك الاتفاقية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.90 دولار ليسجل 1478.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة أو 1.56 دولار ليصل إلى 1474.65 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 97.398.

مباشر (اقتصاد)

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