استقرار إنتاج النفط الأمريكي مع تراجع صافي واردات الخام

مباشر - سالي إسماعيل: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط للأسبوع الثاني على التوالي قرب مستوى قياسي مرتفع، مع تراجع صافي واردات الخام الأمريكي دون مستوى 3 ملايين برميل يومياً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة استقر عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.

ويقف بذلك الخام الأمريكي عند مستوى قريب من أعلى إنتاج سجله في التاريخ على صعيد المستويات الأسبوعية، والبالغ 12.900 مليون برميل يومياً.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات الأمريكية من النفط صعدت بنحو 233 ألف برميل يومياً لتصل إلى 3.633 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

في حين هبطت واردات الخام الأمريكي إلى 6.579 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي وهو أقل بنحو 308 ألف برميل يومياً من مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لصافي واردات النفط في الولايات المتحدة، فتراجعت بنحو 541 ألف برميل يومياً إلى 2.946 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالمخزونات الأمريكية من النفط، فتراجعت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 1.5 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة إلى 66.34 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 61.04 دولار للبرميل.