محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام مع مخاوف البريكست

مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف البريكست بدون صفقة وبيانات اقتصادية.

وتجددت الشكوك حول مسألة البريكست، حيث أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بعدم تمديد الفترة الانتقالية لعملية الخروج لما بعد 2020.

كما ينتظر المستثمرون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي تم الإتفاق عليها الأسبوع الماضي.

وعلى الجبهة الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأقل وتيرة منذ عام 2012، في حين استقر معدل التضخم هناك عند أدنى مستوى في 3 سنوات.

وكانت أسعار المنتجين في ألمانيا استقرت خلال الشهر الماضي مقابل توقعات ارتفاعها بنحو 0.1 بالمائة، فيما ارتفعت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من التقديرات.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 414.3 نقطة، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

في حين ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 7540.7 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.5 بالمائة ليهبط 13222.1 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 5959.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:16 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1115 دولار.