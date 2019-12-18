أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "فولفو" يرتفع 4% بعد إعلان شراكة مع "إيسوزو" اليابانية

Google+ Print
سهم "فولفو" يرتفع 4% بعد إعلان شراكة مع "إيسوزو" اليابانية سهم "فولفو" يرتفع 4% بعد إعلان شراكة مع "إيسوزو" اليابانية

مباشر: ارتفع سهم "فولفو" بنحو 4 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان شراكة مع "إيسوزو موتورز" اليابانية.

وبموجب الشراكة البالغ قيمتها 2.3 مليار دولار، ستقوم "إيسوزو موتورز" بشراء وحدة "يو.دي.تراكس" التابعة لشركة فولفو السويدية.

وتم الإعلان عن الصفقة بموجب بيان مشترك رسمي صادر عن الشركتين اليوم.

وأوضحت شركة فولفو، والتي تعد خامس أكبر صانعة شاحنات حول العالم، أن الصفقة من شأنها أن تضيف حوالي ملياري كرونة سويدية (208 مليون دولار) إلى إيراداتها التشغيلية وزيادة صافي السيولة بنحو 22 مليار كرونة سويدية.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "فولفو" بنسبة 3.6 بالمائة ليصل إلى 155.45 كرونة سويدية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار