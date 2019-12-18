سهم "فولفو" يرتفع 4% بعد إعلان شراكة مع "إيسوزو" اليابانية

مباشر: ارتفع سهم "فولفو" بنحو 4 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان شراكة مع "إيسوزو موتورز" اليابانية.

وبموجب الشراكة البالغ قيمتها 2.3 مليار دولار، ستقوم "إيسوزو موتورز" بشراء وحدة "يو.دي.تراكس" التابعة لشركة فولفو السويدية.

وتم الإعلان عن الصفقة بموجب بيان مشترك رسمي صادر عن الشركتين اليوم.

وأوضحت شركة فولفو، والتي تعد خامس أكبر صانعة شاحنات حول العالم، أن الصفقة من شأنها أن تضيف حوالي ملياري كرونة سويدية (208 مليون دولار) إلى إيراداتها التشغيلية وزيادة صافي السيولة بنحو 22 مليار كرونة سويدية.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "فولفو" بنسبة 3.6 بالمائة ليصل إلى 155.45 كرونة سويدية.