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الرئيس الروسي عرضة للقرصنة بسبب ويندوز إكس بي

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الرئيس الروسي عرضة للقرصنة بسبب ويندوز إكس بي الرئيس الروسي عرضة للقرصنة بسبب ويندوز إكس بي

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Vladimir Putin لا يزال يستخدم نسخة قديمة من نظام التشغيل ويندوز على جهاز حاسبه الخاص، مما يجعله عرضة للاختراق، حيث كشفت الصور التي نشرتها خدمة الكرملين الصحفية عن غير قصد أن جهاز الحاسب الخاص بالرئيس يعمل بواسطة إصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز.

وأظهرت الصور أن حاسب فلاديمير بوتين يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز إكس بي Windows XP، وهو نظام تشغيل أوقفت مايكروسوفت حصوله على تحديثات الأمان في عام 2014، مع استثناءات من حين لآخر، مما يجعله أكثر عرضة للتسلل، لكن يبدو أن لوائح الروسية منعت بوتين من التحديث إلى ويندوز 10.

ومن الواضح أن الخطر الذي قد يتعرض له الرئيس الروسي ليس نظريًا، إذ هاجمت برمجيات طلب الفدية في عام 2017 أكثر من 20 ألف ضحية، بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، والتي كانت تستخدم نظام ويندوز إكس بي القديم، مما اضطر المستشفيات إلى الإغلاق، وتم إلغاء العمليات.

ويمنع المسؤولون الروس تقنيًا من استخدام البرامج الأجنبية حيث تهدف موسكو إلى حماية المصالح الوطنية وسط مخاوف من التجسس الأجنبي وتعزيز صناعة التكنولوجيا في ، وبغض النظر عن سجل تتبع الثغرات الأمنية، فإن ويندوز إكس بي لا يزال ثالث أكثر أنظمة التشغيل شعبية في العالم، ويبدو أن بوتين يعد نفسه بين مستخدميه.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، فإن الصور تظهر أن بوتين يستخدم نظام التشغيل ويندوز إكس بي في مكتبه في الكرملين وفي مقر إقامته الرسمي في نوفو أوغاروفو بالقرب من موسكو، وأفاد الموقع الإخباري الروسي Open Media أن رئيس جمعية حماية الإنترنت في روسيا ميخائيل كليماريوف Mikhail Klimaryov أكد أن الصور أظهرت تشغيل ويندوز إكس بي على كلا الجهازين.

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ويعد الرئيس الروسي مشهورًا بقلة ثقته في الإنترنت، وهذا الموقف قد شق طريقه نحو قانون روسي رسمي، إذ وقع بوتين في شهر مايو مشروع قانون يسمح للحكومة بإنشاء إنترنت روسية فقط بنظام أسماء نطاقات جديد للحماية من المتسللين، وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن روسيا تقوم بإنشاء موسوعة خاصة بها على الإنترنت بدلاً من ويكيبيديا.

كما حظرت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر بيع الهواتف الذكية بدون برامج وتطبيقات روسية الصنع اعتبارًا من شهر يوليو 2020، حيث يتطلب القانون من جميع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الحاسب أن تأتي مع برامج روسية مثبتة مسبقًا.

ووفقًا لوثائق مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الدفاع التي أشارت إليها Open Media، فقد كان ويندوز إكس بي هو آخر نظام تشغيل معتمد من قبل مايكروسوفت للاستخدام في الوكالات الحكومية الروسية، وحصل ويندوز 10 على شهادة لاستخدامه فقط على أجهزة الحاسب التي لا تحتفظ بأسرار الدولة.

وتخطط روسيا لاستبدال برامج مايكروسوفت وآبل وجوجل بنظام تشغيل محلي Astra Linux في جميع المؤسسات الحكومية والشركات الاستراتيجية بحلول عام 2025-2030، وورد أن المكتب الرئاسي الروسي أرجأ خطط التحول إلى نظام تشغيل روسي الصنع بعد أن واجه انتكاسات العام الماضي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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