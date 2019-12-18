الحريري معلناً رفضه تشكيل حكومة لبنانية جديدة: لن أكون مُرشحًا

مباشر: أعلن سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه لن يكون مُرشحا لتشكيل حكومة جديدة.

وكتب الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما، تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وتابع الحريري في تغريداته: "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

واستكمل الحريري: "أنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت، وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

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