الاستثمارات الألمانية في السعودية تسجل 17.5 مليار ريال بنهاية يوليو

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن قيمة الاستثمارات الألمانية في المملكة بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثماراً حتى نهاية شهر يوليو 2019، برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب الـ 17.5 مليار ريال.

جاء ذلك على خلفية انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الألماني، بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية بين البلدين.

ويتضمن منتدى الأعمال السعودي الألماني، مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناقش العلاقات التجارية بين البلدين وفرص التعاون الاقتصادي المشترك.

وخلال منتدى الأعمال السعودي الألماني، سلمت هيئة الاستثمار رخصتين استثماريتين لشركة "Anywork Communications GmbH" وشركة "EARTH TV" في قطاع خدمات المعلومات والاتصالات.

وذكر وزير المالية، محمد الجدعان، في كلمته الافتتاحية ضمن المنتدى، أن تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وألمانيا يرتكز على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

فيما أشار وكيل محافظ هيئة الاستثمار، سلطان مفتي، إلى عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص، مسجلةً بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.

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