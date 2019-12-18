أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الاستثمارات الألمانية في السعودية تسجل 17.5 مليار ريال بنهاية يوليو

Google+ Print

 

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للاستثمار في عن قيمة الاستثمارات الألمانية في المملكة بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثماراً حتى نهاية شهر يوليو 2019، برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب الـ 17.5 مليار ريال.

جاء ذلك على خلفية انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الألماني، بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية بين البلدين.

ويتضمن منتدى الأعمال السعودي الألماني، مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناقش العلاقات التجارية بين البلدين وفرص التعاون الاقتصادي المشترك

وخلال منتدى الأعمال السعودي الألماني، سلمت هيئة الاستثمار رخصتين استثماريتين لشركة "Anywork Communications GmbH"  وشركة "EARTH TV" في قطاع خدمات المعلومات والاتصالات.

وذكر وزير المالية، محمد الجدعان، في كلمته الافتتاحية ضمن المنتدى، أن تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وألمانيا يرتكز على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

فيما أشار وكيل محافظ هيئة الاستثمار، سلطان مفتي، إلى عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص، مسجلةً بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.

ترشيحات

محدث.. النفط يقلص خسائره بعد تراجع المخزونات الأمريكية

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يدشن أول مكتب بالسعودية لخدمة الخليج

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر