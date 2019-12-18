أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يقلص خسائره بعد تراجع المخزونات الأمريكية

Google+ Print
محدث.. النفط يقلص خسائره بعد تراجع المخزونات الأمريكية محدث.. النفط يقلص خسائره بعد تراجع المخزونات الأمريكية

مباشر: قلصت النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكي تراجعت بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض 1.5 مليون برميل.

وبحسب التقرير الأسبوعي للإدارة الأمريكية، فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط استقر عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليكون بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله في وقت سابق من الشهر.

وكان معهد البترول الأمريكي الصادرة بالأمس توقع أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.7 ملون برميل، ما أدى إلى خسائر ملحوظة في سعر الخام في وقت مبكر من التداولات.

وتساهم التطورات التجارية الإيجابية في دعم تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية تعزيز الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 4:49 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 60.88 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

قي حين تحول سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط للارتفاع بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 66.17 دولار للبرميل، بعد أن كان في النطاق الأحمر في وقت مبكر من التعاملات.

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين