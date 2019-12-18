محدث.. النفط يقلص خسائره بعد تراجع المخزونات الأمريكية

مباشر: قلصت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكي تراجعت بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض 1.5 مليون برميل.

وبحسب التقرير الأسبوعي للإدارة الأمريكية، فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط استقر عند مستوى 12.800 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليكون بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله في وقت سابق من الشهر.

وكان معهد البترول الأمريكي الصادرة بالأمس توقع أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.7 ملون برميل، ما أدى إلى خسائر ملحوظة في سعر الخام في وقت مبكر من التداولات.

وتساهم التطورات التجارية الإيجابية في دعم تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية تعزيز الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 4:49 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 60.88 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

قي حين تحول سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط للارتفاع بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 66.17 دولار للبرميل، بعد أن كان في النطاق الأحمر في وقت مبكر من التعاملات.