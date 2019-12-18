جلسة تاريخية في مجلس النواب الأمريكي للتصويت على عزل ترامب

مباشر: بدأ مجلس النواب الأمريكي المناقشات في جلسة تاريخية لإجراء تصويت بشأن إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم على مادتين من لائحة الاتهام ضد ترامب وهما إساءة استخدام منصبه وعرقلة الكونجرس الأمر الذي قد يجعله الرئيس الأمريكي الثالث الذي يتم مساءلته.

ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب ترامب بإساءة استغلال سلطته من خلال مطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في انتخابات عام 2020، بالإضافة إلى اتهامه بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذه المسألة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح إجراءات مساءلة ترامب.

ولكن هذه المسألة قد تقف عند هذا الحد، حيث أنه من المتوقع أيضاً أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يحكمه الجمهوريون ضد مساءلة ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي أرسل خطاباً إلى رئيسة مجلس النواب يتهم محاولات عزله بأنه غير قانونية وتسعى لتنفيذ انقلاب.