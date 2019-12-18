مخزونات النفط بالولايات المتحدة تتراجع بأقل من المتوقع

مباشر: انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط بمقدار 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/ كانون الأول لتصل إلى 446.8 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 2:40 مساء بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5 بالمائة إلى 65.76 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 60.47 دولار للبرميل.