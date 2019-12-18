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"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري بـ30 ألف دولار

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"ريدان" توقع عقد امتياز تجاري بـ30 ألف دولار "ريدان" توقع عقد امتياز تجاري بـ30 ألف دولار

الرياض – مباشر: وقعت شركة ريدان الغذائية "ريدان"، اليوم الأربعاء، عقدا مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات.

وذكرت"ريدان"، في بيان لها على "تداول"، أن العقد يتضمن منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية لوكيل الامتياز التجاري للمؤسسة، في مدينة حفر الباطن مركز ستار بلازا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأضافت الشركة، أن مدة العقد 5 سنوات قابلة للتجديد، وتبلغ قيمته 30 ألف دولار، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وأشارت "ريدان"، إلى أنها المرحلة القادمة سوف تشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت "ريدان"، أنه الأثر المالي لهذا العقد سيكون إيجابيا على الشركة في الربع الثاني لعام 2020، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.12 بالمائة لمستوى 16.42 ريالا بتعاملات اليوم.

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