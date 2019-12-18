العملات الإلكترونية تواصل الخسائر.. والبيتكوين عند أدنى مستوى بـ7 أشهر

مباشر - أحمد شوقي: واصلت العملات الإلكترونية خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تسجيل البيتكوين أدنى مستوى في 7 أشهر.

وتخلت العملة الإلكترونية الأكبر من حيث القيمة السوقية عن مستوى 7 آلاف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تصريحات لـشركة "تشايناليز" تشير إلى أنه من المحتمل أن تظل العملة تحت الضغط مع تمتع سارقي عملات بقيمة ملياري دولار بحرية في التصرف.

وفقدت البيتكوين نحو 50 بالمائة من ذروتها في العام الجاري المسجلة في يونيو/حزيران الماضي، مع اتخاذ السلطات الصينية العديد من الإجراءات ضد منصات تداول العملات الرقمية.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 5 بالمائة لتصل إلى 6565 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو/آيار الماضي.

( أداء البيتكوين خلال الـ24 ساعة الماضية- المصدر كوين ماركت كاب)

كما تفاقمت الخسائر بالنسبة للعملة التي تحتل المركز الثاني حيث فقدت "الإيثريوم" نحو 9.4 بالمائة من قيمتها لتصل إلى 120.14 دولار.

أما عملة الربيل فقد تراجعت بنحو 9.7 بالمائة لتصل إلى مستوى 0.1794 دولار، بينما ارتفعت عملة "تيثير" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.01 دولار لتكون الرابح الوحيد في قائمة الخمسة الكبار من العملات الرقمية.

وفي المركز الخامس حيث البيتكوين كاش فكانت أكبر الخاسرين حيث تراجعت بنسبة 10.5 بالمائة إلى 173.5 دولار.

وخلال نفس التوقيت، فقدت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مجتمعة نحو 8 مليارات دولار خلال الـ24 ساعة الماضية لتقف عند 177.345 مليار دولار.