الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل لمستويات قياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة مع مراقبة التطورات التجارية.

وتتجه "وول ستريت" للارتفاع اليومي السادس على التوالي، حيث تأتي سلسلة المكاسب بعد إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

في حين تراجع سهم "فيديكس" بأكثر من 8 بالمائة بعد أن خفضت توقعات الأرباح للعام المالي 2020 للمرة الثانية على التوالي.

ويراقب المستثمرون تصويت مجلس النواب الأمريكي بشأن إجراءات مساءلة وعزل ترامب في وقت لاحق هذا اليوم.

وفي خطابه أرسله إلى رئيسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولات عزله بـ"غير القانونية، ومحاولة حزبية لتنفيذ انقلاب".

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 28297.6 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 3196.8 نقطة، وهو مستوى قياسي، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8840.7 نقطة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.370