اتفاقية لاستحواذ شركة برتغالية على 49% من تابعة لـ"البابطين" بفرنسا

الرياض – مباشر: وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين) مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة "ميتالوجلفا"؛ تنص على استحواذ الشركة البرتغالية على نسبة 49 بالمائة من حصص شركة "البابطين فرنسا" إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا.

وذكرت "البابطين"، في بيان لها على "تداول"، إنها تلقت عرضاً لاستحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49 بالمائة من حصص شركة البابطين فرنسا (إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100بالمائة لها بدولة فرنسا بقيمة 3 مليون يورو (12.54 مليون ريال).

واتفق الطرفان، وفقا لبيان شركة "البابطين"، على إتمام إغلاق الصفقة خلال شهرين من تاريخ التوقيع بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات النظامية من كلا الطرفين.

وأشارت "البابطين"، إلى أن شركة ميتالوجلفا هي الشريك بنسبة 40 بالمائة في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، مبينة أن مالكي شركة البابطين ميتالوجلفا البرتغالية أعضاء في مجلس إدارة شركة البابطين ميتالوجلفا.

ولفتت الشركة، إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري حاليا، منوهة بأن مذكرة التفاهم مشروطة بموافقة الجهات النظامية بدولة فرنسا، كما أنها ستقوم بمراجعة المتطلبات النظامية بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أنه بناء على ذلك سيتم التوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة البابطين فرنسا مع الشركة الأم بدءاً من العام الحالي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 3.2 بالمائة، لمستوى 25.50 ريالا.

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