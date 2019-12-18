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طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 5%

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طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 5% طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع 5%

مباشر: تراجعت إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، تزامناً مع استقرار التكاليف.

وأوضحت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، ان طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

واستقر متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل عند مستوى 3.98 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وأوضحت البيانات أنه مع عدم إظهار معدلات الرهن العقاري حركة تذكر، اتخذ كل من نشاط إعادة التمويل والشراء خطوة إلى الوراء، ونظرًا لأننا ننتقل إلى أبطأ وقت في العام لمبيعات المنازل، فإن حجم طلبات الشراء آخذ في الانخفاض ولكنه مستمر في التفوق على مستوياته قبل عام".

وأظهرت البيانات تراجع حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 7 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له، لكنه ارتفع بنحو 135 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.

كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل انخفاضاً بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، لكنه ارتفع بنحو 10 بالمائة خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فقد تراجعت إلى 62.2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 62.4 بالمائة في الأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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