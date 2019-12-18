"ميدغلف" تقرر تقليص خسائرها المتراكمة باستخدام الاحتياطي النظامي

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، استخدام جزء من الاحتياطي النظامي، لتقليص الخسائر المتراكمة للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة وافق على استخدام 120 مليون ريال، من الاحتياطي النظامي، البالغ 146.135 ملين ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة.

وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى خفض الخسائر المتراكمة من 253.3 مليون ريال، تمثل 31.63 بالمائة من رأس المال، إلى 133.03 مليون ريال، تصل نسبتها 16.63 بالمائة من رأسمال الشركة.

وبينت الشركة، أنه سوف يتم رفع قرار مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

وأكدت "ميدغلف" على أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت الشركة، في أغسطس / آب الماضي، عن صدور حكم قضائي، بإلزام أحد التنفيذيين، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً، بدفع تعويض للشركة بقيمة 152.7 مليون ريال.

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