معدل البطالة في لبنان يسجل 11.4% خلال 2018-2019

مباشر: أعلنت المديرة العامة لإدارة الاحصاء المركزي في لبنان، النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة والأوضاع المعيشية للعام المالي 2018-2019، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقالت مرال توتليان غيدانيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن عدد عدد المقيمين داخل لبنان في سن العمل، أي بعمر 15 عاماً وما فوق، قد بلغ 3 ملايين و 677 ألف شخص تقريبا، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشارت غيدانيان، إلى أنه وفقا لنتائج الإحصاء شكلت القوى العاملة 1.794 مليون فرد، والباقي أي 1.883 مليون فرد شكلوا فئة من هم خارج القوى العاملة.

فيما تنقسم القوى العاملة إلى فئتين: "العاملين وبلغ عددهم 1.59 مليون فرد تقريبا، والعاطلين عن العمل والذين بلغ عددهم 203 ألف شخص تقريبا"، وفقاً للإحصاءات.

وتابعت غيدانيان، أن عدد الأفراد الذين يبلغ عدد ساعات عملهم أقل من 40 ساعة خلال السبعة أيام، بلغ 31.5 ألف فرد، بينما فئة العاملين الآخرين بلغ عددهم 1.559 مليون فرد .

وبيّنت، أن معدل النشاط الاقتصادي في لبنان 2018-2019، يبلغ 48.8 في المئة، وهو يعادل نسبة القوى العاملة إلى إجمالي المقيمين بعمر 15 سنة وما فوق، ليبلغ بذلك معدل البطالة في لبنان 11.4 في المئة، وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة.

وفيما يخص النشاط الاقتصادي، فإنه يختلف حسب الجنس، بحيث يصل إلى 70.4 في المئة عند الرجال ليتخطى ضعفي المعدل البالغ 29.3 في المئة عند النساء.

وأوضحت غيدانيان، أن معدل البطالة عند الرجال 10 في المئة، فيما سجل 14 في المئة عند النساء.

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