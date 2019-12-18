صادرات النفط الخام السعودي بأعلى مستوى بـ6 أشهر خلال أكتوبر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت صادرات النفط الخام للمملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مسجلا أعلى مستوياتها في 6 أشهر.

وقفزت صادرات الخام السعودي، وفقا لبيانات رسمية لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي" الصادرة اليوم الأربعاء، بما يعادل 388 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت صادرات النفط الخام بالمملكة من 6.669 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر/ أيلول، إلى 7.057 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، لتصل لأعلى مستوياتها منذ شهر أبريل/ نيسان 2019 عندما بلغت 7.177 مليون برميل يوميا.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019، سجلت صادرات النفط الخام السعودية تراجعا ملحوظا بواقع 211 ألف برميل يومياً، مسجلة أدنى مستوياتها في 24 شهراً.

وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الخام السعودي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن إجمالي صادرات النفط السعودي – الخام والمنتجات النفطية – الأدنى في آخر 4 أشهر؛ منذ كسرها حاجز 8 ملايين برميل يوميا في شهر يونيو/ حزيران.

وتراجعت صادرات النفط السعودي خلال أكتوبر/ تشرين الأول بواقع 56 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت صادرات النفط السعودي 8.015 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقارنة بمستوى صادرات الشهر السابق عند 8.071 مليون برميل يوميا.

وتأثر إجمالي صادرات النفط السعودي خلال أكتوبر/ تشرين الأول بالتراجع الملحوظ للمنتجات النفطية بنحو 444 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.

وهبطت صادرات المنتجات إلى 958 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بـ 1.402 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر/ أيلول.

ترشيحات:

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يهبط للشهر السابع وارتفاع قياسي للأسمنت

تباين أسعار السلع الغذائية بالسعودية خلال نوفمبر

معدل التضخم بالسعودية في النطاق السالب للشهر الـ11 على التوالي

تأشيرات العمل بالسعودية ترتفع 141.3% بالربع الثالث لـ2019

مؤسسة النقد السعودية تطالب البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

اتفاقية لتوفير 8 آلاف فرصة وظيفية بمدارس تعليم القيادة بالسعودية

أمر ملكي بتفويض وزير المالية السعودي لتغطية عجز موازنة 2020