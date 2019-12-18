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"جي.بي.مورجان" يتحول لتفضيل أصول الأسواق الناشئة

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"جي.بي.مورجان" يتحول لتفضيل أصول الأسواق الناشئة "جي.بي.مورجان" يتحول لتفضيل أصول الأسواق الناشئة

مباشر: أبدى بنك "جي.بي.مورجان" نظرة متفائلة حيال عملات وسندات الأسواق الناشئة، مع تراجع تهديد الركود الاقتصادي العالمي.

وكتب رئيس مكتب الاستثمار بالبنك الأمريكي "بوب ميشيل" خلال مذكرة التوقعات الفصلية والتي نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن "جي.بي.مورجان" خفض توقعاته لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي إلى 25 بالمائة بدلاً من 40 بالمائة.

واستشهد البنك الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى نهج العام الحالي والخاص بتيسير السياسة النقدية في كافة أنحاء العالم.

وأوضح البنك أن تلك الرؤية ساهمت في جعل ديون الأسواق الناشئة الاختيار الاستثماري الأول مع تفضيل السندات الحكومية في والمكسيك وإندونيسيا وبيرو.

وقال "ميشيل" إن تركيزنا قد تحول من الأصول الدفاعية إلى تلك التي تركز أكثر على المخاطر.

وأضاف أن مزيج التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية مع تهدئة التوترات التجارية قد أعطى دفعة قوية للأسواق.

وبحسب مؤشر بلومبرج باركليز، فإن سندات الأسواق الناشئة شهدت عوائد قوية في العام الحالي حتى الآن بلغت 8.3 بالمائة، وهو ما يتفوق على التوقعات البالغة 6.5 بالمائة في المؤشر العالمي لديون الدرجة الاستثمارية.

لكن البنك الأمريكي في الوقت نفسه أكد الخطر الأكبر يظل في الجبهة التجارية.

وتابع: "إذا لم تتمكن الولايات المتحدة والصين من الموافقة على تهدئة الوضع الراهن المتواضعة و/أو قيام واشنطن بالنظر في فرض تعريفات على أوروبا أو أمريكا اللاتينية، فإن الاقتصاد العالمي قد يتحول لاتجاه هبوطي".

مباشر (اقتصاد)

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