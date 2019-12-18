إنفوجرافيك.. السعودية والكويت تقودان الانتعاش العقاري بالخليج

مباشر: انتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وأرجع التقرير الصادر من بحوث شركة كامكو للاستثمار، هذا التحسن بصفة رئيسية لأداء كل من السعودية والكويت.

وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36 في المائة، وارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4 في المائة

والإنفرجرافيك التالي يوضح قيمة الصفقات العقارية بكل دولة من دول الخليج خلال تلك الفترة من العام الجاري:

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