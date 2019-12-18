أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان إلحاقي من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بخصوص إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول

Google+ Print
إعلان إلحاقي من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بخصوص إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول إعلان إلحاقي من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بخصوص إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول
بند توضيح مقدمة إعلان إلحاقي من شركة إتش إس بي سي العربية بخصوص إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-23 الموافق 2019-11-20 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المنشور بتاريخ 23/3/1441 هـ الموافق 20/11/2019 م، على موقع تداول عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول، تود شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أن تعلن بتنفيذ عملية إعادة التوازن لسلة الصندوق في تاريخ 25/4/1441 هـ الموافق 22/12/2019 م.

ونود التذكير بأن الشركة ستطبق التغييرات المعلنة للصندوق و المتضمنة تغيير مؤشر الصندوق إلى مؤشر إم إس سي آي تداول 30 وذلك ليتماشى مع طبيعة الصندوق الجديدة في التاريخ المذكور أعلاه.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر