بند توضيح مقدمة إعلان إلحاقي من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بخصوص إعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-23 الموافق 2019-11-20 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المنشور بتاريخ 23/3/1441 هـ الموافق 20/11/2019 م، على موقع تداول عن تغييرات واجبة الإشعار وتغييرات مهمة في صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول، تود شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أن تعلن بتنفيذ عملية إعادة التوازن لسلة الصندوق في تاريخ 25/4/1441 هـ الموافق 22/12/2019 م.

ونود التذكير بأن الشركة ستطبق التغييرات المعلنة للصندوق و المتضمنة تغيير مؤشر الصندوق إلى مؤشر إم إس سي آي تداول 30 وذلك ليتماشى مع طبيعة الصندوق الجديدة في التاريخ المذكور أعلاه.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي