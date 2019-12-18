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توقيع شركة البابطين للطاقة والاتصالات مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية

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توقيع شركة البابطين للطاقة والاتصالات مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية توقيع شركة البابطين للطاقة والاتصالات مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية
بند توضيح الجهة التي تم التوقيع معها شركة ميتالوجلفا البرتغالية مقدمة تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا تاريخ توقيع المذكرة 1441-04-21 الموافق 2019-12-18 الجهة التي تم التوقيع معها شركة ميتالوجلفا البرتغالية موضوع المذكرة تلقت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عرضاً لاستحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا (إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بدولة فرنسا) بقيمة 3 مليون يورو. واتفق الطرفان على إتمام إغلاق الصفقة خلال شهرين من تاريخ التوقيع بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات النظامية من كلا الطرفين. مدة المذكرة شهرين من تاريخ التوقيع أطراف ذات علاقة شركة ميتالوجلفا هي الشريك بنسبة 40% في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بالمملكة العربية ومالكي شركة البابطين ميتالوجلفا البرتغالية أعضاء في مجلس إدارة شركة البابطين ميتالوجلفا. الأثر المالي لا يوجد أثر مالي جوهري معلومات اضافية مذكرة التفاهم مشروطة بموافقة الجهات النظامية بدولة فرنسا كما ستقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمراجعة المتطلبات النظامية بالمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أنه بناء على ذلك سيتم التوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة البابطين فرنسا مع الشركة الأم بدءاًمن العام الحالي.

مباشر (اقتصاد)

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