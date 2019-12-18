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إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات

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إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات
بند توضيح مقدمة تعلن شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات تاريخ اعلان الترسية 1441-04-21 الموافق 2019-12-18 موضوع العقد إتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري تاريخ توقيع العقد 1441-04-21 الموافق 2019-12-18 قيمة العقد 30,000 دولار رسوم الإمتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات تفاصيل العقد تعلن شركة ريدان الغذائية عن إبرام اتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الإمتياز التجاري مؤسسة جلال رحيم عبدالرحمن المغربي للمقاولات لمدة خمس سنوات في مدينة حفر الباطن مركز ستار بلازا على طريق الملك عبدالعزيز آل سعود.

وبإبرام هذه الإتفاقية يزداد توسع وإنتشار سلسلة فروع شركة ريدان الغذائية في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها .

مده العقد خمس سنوات قابلة للتجديد الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها وسوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2020م أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة.

مباشر (اقتصاد)

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