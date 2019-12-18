اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تعيين عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ عبد العزيز بن دايل، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود 1998م

ويعمل منذ عام 2017 المستشارالمالي لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، امين عام مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد و مديرعام مكتب مشاريع شركة الرائده التابعه للمؤسسه العامه التقاعد، كما عمل المدير التنفيذي – مجموعة شركات المنجم – شركة ذاتي المحدودة – لافينتا، والمدير التنفيذي للمبيعات والتسويق – مجموعة شركات موارد – شركة ميد التجارية ( ميد اكسبريس )، والعضو المنتدب – عضو مجلس الادارة – شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( مساهمة)، ومدير المنطقة الوسطى ( المصرفية الخاصة والخدمات الذهبية ) – بنك الرياض، ومدير فرع السليمانية – مجموعة سامبا المالية ، ومدير الخدمات الماسية – سامبا، وعضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة آد أرت ميديان ، وعضو مجلس إدارة شركة JWT، عضو مجلس إدارة شركة Ogel V، وعضو لجنة الاعلان/الاعلام – الغرفة التجارية بالرياض، وعضو مجلس إدارة شركة الموارد للأغذية.

علما بأنه عضو بمجلس إدارة شركة تبوك الزراعية منذ عام 2017م ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت حاليا. وعضو بمجلس إدارة ولجنة الترشيحات بشركة سبكيم 2019م.