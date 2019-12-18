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اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن استقالة عضو مجلس إدارة

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اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن استقالة عضو مجلس إدارة اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن استقالة عضو مجلس إدارة
عقد مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية جلسته المجدولة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019م الموافق 21 ربيع الآخر1441هـ بمدينة الرياض، واطلع المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال على الخطاب المقدم من الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف (رئيس مجلس الادارة / نائب رئيس اللجنة التنفيذية) بخصوص طلبه الاستقالة من مجلس إدارة الشركة واللجنة التنفيذية والشركات التابعة اعتبارا من تاريخه وذلك لظروفه العملية؛ وبعد مناقشة المجلس لهذا الموضوع.

فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على استقالة الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف من مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية واللجنة التنفيذية، وكذلك من تمثيل شركة تبوك للتنمية الزراعية بالشركات الأخرى، واختيار الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري (عضو مجلس الادارة- غير تنفيذي) ليصبح رئيساً لمجلس إدارة الشركة. كما وجه المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت باستكمال الاجراءات اللازمة لشغل المقعد الشاغر بعضوية مجلس الادارة، والعرض على مجلس الادارة للتقرير ومن ثم الاعلان بموقع تداول والعرض على الجمعية العامة.

الجدير بالذكر أن الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري شغل عدة مناصب قيادية، منها نائب المدير العام لمؤسسة خالد الشثري للتجارة، ومستشار الخدمات المصرفية لموظفي الشركات بالبنك السعودي البريطاني– ساب، والعمل بإدارة الأسهم الدولية والخليجية بشركة جدوى للإستثمار، ورئيس خدمات كبار العملاء بشركة الامارات دبي للإٍستثمار. علما بأنه يشغل حاليا عضو بمجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 2018م.

وهذا وقد تقدم المجلس بالشكر والتقدير للأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف على جهوده خلال فترة عمله بمجلس إدارة الشركة وبعض لجان المجلس متمنيا له التوفيق والسداد.

والله الموفق..

مباشر (اقتصاد)

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