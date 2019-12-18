اليورو يتراجع وسط بيانات اقتصادية وتطورات البريكست

مباشر: تراجع اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إعلان بيانات اقتصادية وتطورات بشأن مسألة البريكست.

وجاء الهبوط في قيمة العملة الأوروبية الموحدة مع إعلان بيانات التضخم النهائية في منطقة اليورو، إضافة إلى حديث رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" اليوم.

وتأتي خسائر اليورو بالرغم من الضغوط على الجنيه الإسترليني مع تجدد المخاوف حيال ملف البريكست.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت مبكر هذا الأسبوع المخاوف، بعدما أشار لاعتزامه عدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد عام 2020، في حين يشير مسؤولون في بروكسل إلى أن الجدول الزمني "صارم".

وبحسب البيانات النهائية الصادرة عن معهد إحصاءات "يوروستيت"، فإن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 0.7 بالمائة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لا يزال بعيداً بمقدار النصف تقريباً عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيفو" للأبحاث أن ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا صعدت بأكثر من المتوقع في الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 12:24 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1132 دولار.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 121.85 ين، وشهدت هبوطاً مقابل الفرنك السويسري بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة إلى 1.0913 فرنك.

لكن اليورو استقر أمام العملة البريطانية عند مستوى 0.8496 إسترليني.