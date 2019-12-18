السوق السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة..رغم خسائر أرامكو

الرياض - مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسبه بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، رغم خسائر سهم أرامكو السعودية.

وأغلق المؤشر العام "تاسي"، مرتفعاً 0.68 بالمائة، مضيفا نحو 56 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,253.43 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس/ آب الماضي.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، انضمام سهم أرامكو السعودية إلى المؤشر العام للسوق "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة.

وجاء ارتفاع السوق السعودي، في ظل صعود جميع القطاعات، باستثناء قطاعي الطاقة وإنتاج الأغذية، حيث تراجع الأول 2.15 بالمائة بضغط من "أرامكو"، وهبط الثاني 0.64 بالمائة.

وصعد قطاع البنوك 1.26 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً نسبته 1.18 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.36 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شهد سهم أرامكو أداء سلبيا، متراجعا 2.78 بالمائة، تصدر بها الأسهم الخاسرة، ليغلق عند مستوى 36.70 ريال.

وجاء إغلاق 173 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم أنعام القابضة، بارتفاع نسبته 9.95 بالمائة، ليقفز إلى مستوى 12.16 ريال.

وتراجعت قيم التداول بالسوق السعودي، بنهاية جلسة الأربعاء، إلى 6.56 مليار ريال، مقابل 8.4 مليار ريال، بالجلسة السابقة، بكمية تداول بلغت اليوم 243.3 مليون سهم، مقابل 281.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وتصدر سهم أرامكو السعودية، نشاط الأسهم على كافة المستويات، بقيمة بلغت 2.56 مليار ريال، التي جاءت من خلال 69.27 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازي، فقد أغلق متراجعا 0.9 بالمائة، بخسائر بلغت 60.42 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,624.86 نقطة.

وأنهى المؤشر للسوق السعودي تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.72 بالمائة، بدعم مباشر من قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

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