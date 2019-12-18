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تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(البحري) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون (الاجتماع الأول)

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تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(البحري) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون (الاجتماع الأول) تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(البحري) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري (البحري) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة قاعة المملكة بفندق الفورسيزن بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HoiWb6R7Yai6NcNs8 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-17 الموافق 2020-01-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 15 يناير 2023م (مرفق سيرهم الذاتية) .

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 16 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 15 يناير 2023م علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية):

الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل

الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي

الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع

نموذج التوكيل

مباشر (اقتصاد)

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