أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة

Google+ Print
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة
تفاصيل الإعلان تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18ديسمبر 2019 بالموافقة على استخدام مبلغ (120,000) ألف ريال من الاحتياطي النظامي البالغ (146,135) ألف ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة، ويهدف هذا القرار إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من (253,030) ألف ريال (وهو ما يمثل نسبة 31.63% من رأس المال) إلى (133,030) ألف ريال (وهو ما يمثل نسبة 16.63% من رأس المال) وسوف يتم الرفع بالقرار للجمعية العامة للشركة للموافقة عليه، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار