تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة

تفاصيل الإعلان تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18ديسمبر 2019 بالموافقة على استخدام مبلغ (120,000) ألف ريال من الاحتياطي النظامي البالغ (146,135) ألف ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة، ويهدف هذا القرار إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من (253,030) ألف ريال (وهو ما يمثل نسبة 31.63% من رأس المال) إلى (133,030) ألف ريال (وهو ما يمثل نسبة 16.63% من رأس المال) وسوف يتم الرفع بالقرار للجمعية العامة للشركة للموافقة عليه، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

مباشر (اقتصاد)