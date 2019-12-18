العمل السعودية: تطبيق المرحلة الـ14 لبرنامج حماية الأجور فبراير 2020

الرياض – مباشر: قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، إنها تستعد لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميا في مرحلته الـ 14 اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2020.

ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج في هذه المرحلة على المنشأة التي تزيد عمالتها عن 20 عاملا، وفقا لبيان لوزارة العمل.

وأضاف وزارة العمل، إن البرنامج يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين والوافدين)، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يساعد في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

يذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.

وأطلقت وزارة العمل، في يناير/ كانون الثاني 2018، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

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