إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

الإفصاح عن نتيجة التصويت على البندين السابع والثامن من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

7- الموافقة على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار علما بأنه لم يتم انتخابه .

8- عدم الموافقة على اشتراك الشخصية الإعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي السعودية للرعاية الصحية ولملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية علماً بأنه لم يتم انتخابه .