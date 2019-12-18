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إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

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إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
الإفصاح عن نتيجة التصويت على البندين السابع والثامن من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

7- الموافقة على اشتراك المرشح الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني في عمل منافس نظراً لعضويته في مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار علما بأنه لم يتم انتخابه .

8- عدم الموافقة على اشتراك الشخصية الإعتبارية (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) التي يمثلها المرشح الأستاذ/ فهد حمد المحسن في عمل منافس نظراً لملكيتها المباشرة في شركة ان ام سي للرعاية الصحية ولملكيتها غير المباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية علماً بأنه لم يتم انتخابه .

مباشر (اقتصاد)

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