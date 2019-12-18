للمرة الثانية.. "فيديكس" تخفض توقعات الأرباح بفعل ارتفاع التكاليف

مباشر: أصدرت شركة "فيديكس" تحذيراً للمرة الثانية عن أرباح العام المالي 2020، مع الإنفاق القوي من أجل تفعيل الخدمة يوم الأحد في وقت الأعياد.

ويأتي قرار شركة توصيل الطرود الأمريكية، أمس الثلاثاء، بشأن خفض تقديرات الأرباح خلال نتائج أعمالها عن الربع المالي الثاني لعام 2020 والمنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقامت "فيديكس" بخفض توقعاتها للأرباح عن العام المالي 2020 والذي ينتهي في مايو/آيار المقبل، إلى نطاق يتراوح بين 10.25 إلى 11.50 دولار للسهم الواحد.

واستشهدت الشركة في قرارها بالإخفاق في تحقيق مستهدف الإيرادات في كافة قطاعات النقل إضافة إلى تكاليف التوصيل المحلية المرتفعة.

وتعتبر هذه المرة الثانية لخفض أرباح "فيديكس"، بعد أن قلصت التوقعات إلى نطاق يتراوح بين 11 إلى 13 دولاراً لكل سهم في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن صافي أرباح الشركة الأمريكية المعدلة تراجعت بنحو 38.9 بالمائة في الربع المالي الثاني إلى 660 مليون دولار مقابل 1.08 مليار دولار المسجلة في الربع المماثل من العام السابق له.

كما تراجعت الإيرادات في الربع المالي المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 17.3 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 17.8 مليار دولار في الربع المالي المماثل من عام 2019.

ويجدر الإشارة إلى أن موسم الأعياد (الجمعة السوداء وعيد الشكر) جاء مبكراً 6 أيام مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي ضغط على شركات توصيل الطرود لنقل السلع من تجار التجزئة في الموعد المحدد.

وأغلق سهم "فيديكس" جلسة أمس على انخفاض بأكثر من 0.5 بالمائة عند مستوى 163.23 دولار لكن العقود المستقبلية تشير إلى أن السهم سوف يستهل تداولات اليوم بخسائر تفوق الـ7.5 بالمائة.