17 سهماً تخالف ارتفاعات السوق السعودي بقيادة أرامكو

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداء إيجابيا خلال جلسة اليوم الأربعاء، بدعم مباشر من سهمي مصرف الراجحي، وشركة "سابك".

وخالف 17 سهما الاتجاه بقيادة سهم أرامكو السعودية، الذي يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، بعد 4 جلسات من الارتفاع.

وتصدر "أرامكو" الأسهم الخاسرة، بحلول الساعة 2:30 بتوقيت السعودية، بتراجع نسبته 2.38 بالمائة، ليصل إلى مستوى 36.85ريال.

وجاء سهم "ولاء للتأمين" بالمركز الثاني من حيث أعلى التراجعات، بعد هبوطه 1.89 بالمائة إلى مستوى 15.60 ريال.

وكانت أقل الخسائر على مستوى هذه الأسهم لسهم "أسمنت أم القرى"، الذي هبط 0.19%، عند مستوى 21.46 ريال.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي"، نحو 0.72 في هذه الأثناء، بمكاسب بلغت نحو 59 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,256.3 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم نحو 2.42 مليار ريال، بدعم مباشر من سهم أرامكو، الذي تصدر القيم بنحو 2.2 مليار ريال، لتقتنص الأسهم المتراجعة نحو 43 بالمائة من سيولة السوق.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، انضمام سهم أرامكو السعودية إلى المؤشر العام للسوق "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة.

وتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق؛ بسوق الأسهم السعودية، أمس الثلاثاء؛ تمهيداً لبدء انضمام أرامكو السعودية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

وتوقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان في وقت سابق، أن يتراوح وزن سهم أرامكو السعودية، بالمؤشر العام للسوق السعودي بين 8 و9 بالمائة.

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