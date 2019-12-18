الصندوق السيادي السعودي يدشن رسمياً شركة "جدا" برأسمال 4مليارات ريال

الرياض – مباشر: كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية)، اليوم الأربعاء، عن تدشين شركة صندوق الصناديق "جدا" إحدى الشركات التابعة له.

وقال الصندوق، في بيان له، إن شركة "جدا" من المقرر أن تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والمُلْكية الخاصة؛ بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن رأسمال شركة "جدا" يبلغ 4 مليارات ريال سعودي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عن تأسيس "صندوق الصناديق"، وهو صندوق استثماري يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال؛ ويهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق راس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وتوقع الصندوق، اليوم، أن تحقق شركة "جدا" نتائجاً اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة؛ تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية، والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وبين صندوق الثروة السيادية السعودي، أن شركة "جدا" تعد الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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