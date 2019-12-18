متوسط أسعار الحديد بالسعودية يهبط للشهر السابع وارتفاع قياسي للأسمنت

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصل متوسط أسعار الحديد بالمملكة العربية السعودية تراجعه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشهر السابع على التوالي؛ مسجلا ثاني أدنى مستوياتها خلال عام 2019.

وانخفض متوسط سعر طن الحديد بالمملكة، وفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى مستوى 2469.21 ريالا بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أدنى متوسط لطن الحديد منذ شهر يناير/ كانون الثاني؛ عندما تراجع حينها لمستوى 2443.12 ريالا للطن.

وانخفض متوسط سعر الطن بنحو 0.99 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، والبالغ خلاله 2493.83 ريالا للطن، وتراجع بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من 2018 والبالغ خلاله 2487 ريالا للطن.

وارتفع متوسط سعر الطن بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية 2018؛ والبالغ خلاله 2453 ريالا.

أسعار جميع أنواع الحديد بالمملكة..

وعلى مستوى الأسعار لجميع أصناف الحديد بالسعودية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سجلت انخفاضا شبه جماعيا مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ وكان أبرزها حديد التسليح 18 مم وطني بتراجع نسبته 1.4 بالمائة، لمستوى 2294.07 ريالا للطن.

فيما، بلغ سعر الحديد 6 مم وطني (أغلى أنواع الحديد في السعر) 3252.67 ريالا للطن، مسجلا زيادة نسبتها 0.5 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري.

وبالنسبة للأسعار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، شهدت ارتفاعا لأغلب الأصناف وكان أبرزها حديد التسليح 12 مم وطني بزيادة نسبتها 1.96 بالمائة لمستوى 2297.43 ريالا بالطن.

وتراجع سعر الحديد 8 مم وطني و10 مم وطني فقط خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018؛ بنسبة زيادة بلغت 6.3 بالمائة و6.13 بالمائة على التوالي؛ ليصل سعرهما إلى 2147.79 ريالا و2429.84 ريالا بالطن على الترتيب.

متوسط أسعار الأسمنت الأعلى في 36 شهراً

وعلى جانب أسعار الأسمنت، سجل متوسط سعر الكيس وزن 50 كيلو جراما ارتفاعا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ليصل لأعلى متوسط له منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016 أي خلال 36 شهرا (3 سنوات).

وبلغ متوسط سعر الأسمنت بالمملكة 13.20 ريالا للكيس وزن 50 كيلو جراما في الشهر الماضي، وهو أعلى متوسط منذ بلوغه 13.37 ريالا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وارتفع متوسط أسعار الأسمنت بالمملكة مقارنة بالشهر السابق؛ والذي بلغ خلاله 13.18 ريالا للكيس وزن 50 كيلو جراما.

وجاءت الزيادة في أسعار الأسمنت بالسعودية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ نتيجة الارتفاع الملحوظ في سعر الأسمنت الأسود الوطني بنسبة 10.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018، وبنحو 0.2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ سعر كيس الأسمنت الأسود الوطني 13.39 ريالا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ 12.11 ريالا في الشهر المقابل من العام الماضي، و13.36 ريالا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وفي المقابل، انخفض سعر الأسمنت الأبيض الوطني 3.5 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، و1.2 بالمائة على أساس شهري.

وتراجع سعر كيس الأسمنت الأبيض إلى مستوى 37.01 ريالا في الشهر الماضي، مقارنة بـ38.37 ريالا بالشهر المماثل من عام 2018، و37.45 ريالا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تراجع متوسط سعر طن الحديد بالمملكة إلى مستوى 2493.83 ريالا، عند أدنى مستوى له منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2019 عندما انخفض متوسط الطن لـ2443.12 ريالا.

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