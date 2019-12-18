أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012

مباشر: تباطأ نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2012 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، بفعل تدهور حاد للأسعار في لندن.

وكشفت بيانات صادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة نمت بنسبة 0.7 بالمائة في العام المنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 1.3 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة والمنتهية في سبتمبر/أيلول السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع بنحو 1.5 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي.

وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 232.944 ألف جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 231.211 ألف إسترليني في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار المنازل في لندن بنحو 1.6 بالمائة في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول

أما على أساس شهري، فإن أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت بنحو 0.7 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 11:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.3108 دولار.