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استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى بـ3 أعوام

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استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى بـ3 أعوام استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى بـ3 أعوام

مباشر: استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى في ثلاثة أعوام خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال دون مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمائة.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر المستهلكين ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً ألمنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن التضخم في ثاني أكبر أوروبي سوف يتباطأ إلى 1.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ويعتبر معدل التضخم عند مستوى 1.5 بالمائة هو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

وبحسب البيانات، فإن تكاليف الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة هامشية 0.06 بالمائة في حين تراجعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنحو 0.05 بالمائة.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي في بريطانيا، والذي يستبعد الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبع، فظل ثابتاً عند 1.7 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3109 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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