الدولار الأمريكي يرتفع بشكل طفيف مقابل العملات الرئيسية

مباشر: صعد الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تصريحات أعضاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى تصريحات عضو الفيدرالي "ليل برينارد" اليوم خلال مشاركتها في لجنة نقاشية في البنك المركزي الأوروبي تحت عنوان "السياسة النقدية والتكنولوجيا والعولمة".

ومن المقرر أن يُدلي كذلك رئيس بنك الاحتياطي في ولاية شيكاغو "تشارلز إيفانز" في وقت لاحق من اليوم بتصريحات خلال المشاركة في النادي الاقتصادي لمأدبة غداء هندية في إنديابوليس.

وقرر المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة مع الإشارة إلى عدم تحريك الفائدة طوال عام 2020.

وتستفيد الورقة الخضراء بشكل خاص من عودة الضغوط على الجنيه الإسترليني مع مأزق جديد بشأن البريكست، حيث يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون عدم تمديد الفترة الانتقالية لعملية الخروج لما بعد نهاية العام المقبل.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة لتصل إلى 1.1134 دولار.

فيما استقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 109.45 ين، لكنه ارتفع بأكثر من 0.2 بالمائة أمام العملة البريطانية ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3101 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9798 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة ليصل إلى 97.295.