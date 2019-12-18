ثقة الشركات في ألمانيا ترتفع بأكثر من المتوقع

مباشر: صعدت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري، مع تحسن الآفاق المستقبلية في ظل اقتراب العام من نهايته.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيفو"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر ثقة الشركات ارتفع إلى 96.3 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 95.1 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات في ألمانيا سوف تصعد إلى مستوى 95.6 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبالنسبة لمؤشر تقييمات الشركات للوضع الحالي، فصعد إلى 98.8 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 98 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 93.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة مع 92.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر القطاع الخدمي صعد إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر مع حقيقة أن الشركات الخدمية كانت أكثر رضا عن الموقف الحالي فيما سيطر التفاؤل الحذر مجدداً على التوقعات.

وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1133 دولار.