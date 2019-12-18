أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ثقة الشركات في ألمانيا ترتفع بأكثر من المتوقع

Google+ Print

مباشر: صعدت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري، مع تحسن الآفاق المستقبلية في ظل اقتراب العام من نهايته.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيفو"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر ثقة الشركات ارتفع إلى 96.3 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 95.1 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات في ألمانيا سوف تصعد إلى مستوى 95.6 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبالنسبة لمؤشر تقييمات الشركات للوضع الحالي، فصعد إلى 98.8 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 98 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 93.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة مع 92.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر القطاع الخدمي صعد إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر مع حقيقة أن الشركات الخدمية كانت أكثر رضا عن الموقف الحالي فيما سيطر التفاؤل الحذر مجدداً على التوقعات.

وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1133 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار