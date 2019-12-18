4.46 مليار ريال مستحقات السعوديين من تأمين السيارات بـ9 أشهر

من: بدور الراعي

الرياض – مباشر: سجلت تعويضات الأشخاص المؤمن على مركباتهم الخاصة من قبل شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية انخفاضا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لمسح أعده لـ"مباشر"، يستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، انخفض صافي المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بالمملكة إلى 4.46 مليار ريال، مقارنة بـ 4.96 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018.

وخلال الربع الثالث من 2019، تراجعت مستحقات السعوديين من شركات التأمين المؤمن على مركباتهم 3 بالمائة، إلى 1.504 مليار ريال، مقارنة بـ 1.551 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2018.

وعلى أساس ربعي، زادت مستحقات السعوديين لدى شركات التأمين من خلال التأمين على مركباتهم بنسبة 0.2 بالمائة؛ مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2019) والبالغة خلاله 1.50 مليار ريال.

3.8 % نموا بالمطالبات على الشركات لجميع الأنشطة

وعلى مستوى إجمالي قيمة المطالبات المتكبدة على شركات التأمين بالسعودية من خلال التأمين على 10 أنشطة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019، سجلت ارتفاعا نسبته 3.8 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 678 مليون ريال.

وارتفعت المطالبات إلى 18.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، مقابل 18.022 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وسجلت مطالبات شركات التأمين بالسعودية ارتفاعا نسبته 4.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي، إلى 6.213 مليار ريال، مقابل 5.946 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ومقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت المطالبات بنسبة 0.87 بالمائة، مقارنة بإجمالي مطالبات الربع الثاني البالغة 6.159 مليار ريال.

5.5 % زيادة بصافي الأقساط المكتتب بها

وارتفع صافي الأقساط المكتتب بها لشركات التأمين في السعودية بنحو 5.5 بالمائة خلال تسعة أشهر على أساس سنوي.

وبلغ صافي الأقساط المكتتب بها 24.80 مليار ريال خلال تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23.50 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري سجلت الأقساط الصافية المكتتب بها لصالح شركات التأمين بالمملكة 7.707 مليار ريال، مقابل 7.520 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2018، بزيادة 2.5 بالمائة.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافي الأقساط المكتتب بها بنسبة 13 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، والتي بلغت خلاله 6.824 مليار ريال.

يشار الى أن صافي الأقساط لجميع الأنشطة المؤمن عليها انخفض خلال عام 2018 إلى 30.04 مليار ريال، مقابل 30.84 مليار ريال في العام 2017، بتراجع نسبته 2.6 بالمائة.

65.5% من اجمالي الوثاق من نصيب المركبات

ووفقا لـرصد "مباشر" بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين لجميع الأنشطة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 5.605 مليون وثيقة، منها 3.67 مليون وثيقة للتأمين على المركبات فقط لتشكل مانسبته 65.5 بالمائة من اجمالي عدد وثائق التأمين.

وتراجعت تعويضات تأمين المركبات الخاصة، بالسعودية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 13.3 بالمائة، إلى 2.95 مليار ريال، مقارنة بـ 3.41 مليار ريال في النصف الأول من 2018.

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