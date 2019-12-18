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معدل التضخم بأسعار الجملة بالسعودية يرتفع 3.3% خلال نوفمبر

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معدل التضخم بأسعار الجملة بالسعودية يرتفع 3.3% خلال نوفمبر معدل التضخم بأسعار الجملة بالسعودية يرتفع 3.3% خلال نوفمبر

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة (التضخم بأسعار الجملة) بالمملكة العربية ارتفاعاً بنحو 3.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة، وفقاً للتقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة الصادر اليوم الأربعاء؛ مع ارتفاع الأسعار ببعض الأقسام وكان في مقدمتها قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 8 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة بالسعودية بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة 120.7 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 116.9 نقطة في الشهر المماثل من العام 2018، علماً بأنه استقر عند مستوى 120.6 نقطة في الشهر السابق.

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