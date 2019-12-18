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الصندوق الزراعي السعودي يعتمد ميزانية 2020..ويقر تمويلات بـ271 مليون ريال

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الصندوق الزراعي السعودي يعتمد ميزانية 2020..ويقر تمويلات بـ271 مليون ريال الصندوق الزراعي السعودي يعتمد ميزانية 2020..ويقر تمويلات بـ271 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: يعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، تمويل عدد من القروض الزراعية.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر، أنه سيتم اعتماد تمويل قروض زراعية بقيمة 271 مليون ريال، في عدة مناطق المملكة.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه المشروعات، وافق المجلس على تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإنتاج محاصيل القمح والحبوب والأعلاف الخضراء كثاني قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي.

كما وافق المجلس على مشروع لإنتاج الخضار داخل البيوت المحمية بنظام هيدروبونيك.

واعتمد مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع ميزانية الصندوق للعام المالي 2020، بتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال.

كشف الصندوق، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حجم تمويلاته للقروض في عام 2019،  إلى نحو ملياري ريال، بزيادة نسبتها 100 بالمائة، مقارنة بـالعام الماضي.

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