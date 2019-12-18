النفط يتراجع تزامناً مع قفزة مفاجئة بالمخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي.

لكن الآمال المتعلقة بأن يكون الطلب العالمي على الخام أكثر استقراراً في العام المقبل قلصت من الخسائر في أسعار الخام.

وتساهم التطورات التجارية الإيجابية في دعم تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية تعزيز الطلب على الخام.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة بالأمس أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.7 ملون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 452 مليون برميل على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع 1.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة مسجلاً 65.61 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الأول بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 60.38 دولار للبرميل.