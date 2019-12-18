السوق السعودي يشهد تنفيذ 21 صفقة خاصة بـ74.5 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 21 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية 74.49 مليون ريال، من خلال 3.02 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة، على سهم "السعودي الفرنسي" والتي بلغت قيمتها نحو 7.7 مليون ريال، تم تنفيذها بسعر 31.40 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات لسهم "معادن"، بقيمة بلغت حوالي 6.8 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند مستوى 36.90 ريال.

وشهد السوق السعودي في بداية جلسة اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على أرامكو السعودية، بقيمة الصفقة نحو مليوني ريال، من خلال 53.14 ألف سهم، وتم التنفيذ بسعر 37.75 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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