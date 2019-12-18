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موديز: ديون الشركات الصينية "الخطر الأكبر" على الاقتصاد العالمي

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موديز: ديون الشركات الصينية "الخطر الأكبر" على الاقتصاد العالمي موديز: ديون الشركات الصينية "الخطر الأكبر" على الاقتصاد العالمي

مباشر: اعتبر محلل في وكالة "موديز" أن ديون الشركات في الصين تمثل "الخطر الأكبر" على الاقتصاد العالمي.

وقال "مارك زاندي" كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تصريحات نقلتها محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن ديون الشركات الصينية أكبر خطر أمام الاقتصاد العالمي حالياً، مع حقيقة أنها تنمو بسرعة كبيرة.

ويرى "زاندي" أن العديد من الشركات الصينية تعاني للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي في البلاد، بفعل ازمات التجارة وعوامل أخرى.

وكانت وكالة "فيتش" ذكرت في الأسبوع الماضي أن الشركات الخاصة في الصين تعثرت عن سداد ديونها بوتيرة قياسية هذا العام.

وأشارت "فيتش" إلى أن 4.9 بالمائة من الشركات الخاصة الصينية تعثرت عن سداد ديونها المقومة بالعملة المحلية (اليوان) في أول 11 شهراً من العام الحالي وهو مستوى قياسي مرتفع، مقارنة بـ0.6 بالمائة في عام 2014.

وشهدت الصين أدنى معدل نمو اقتصادي في أكثر من 27 عاماً، وسط الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي مع تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى والنامية.

مباشر (اقتصاد)

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