مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي

القاهرة - مباشر: وقعت مصر والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

وقال بيان صادر عن وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، إن المذكرة تشمل التعاون بين البلدين لمدة 3 أعوام تتضمن مجالات بناء القدرات البشرية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتعاون في مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت اليوم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي عبدالله بن عامر السواحة بحضور السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية أحمد فاروق.

وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على بناء القدرات الرقمية للشباب من خلال التعاون بين الأكاديمية السعودية الرقمية في المملكة العربية السعودية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية لتطوير المناهج التدريبية في مسارات نوعية مرتبطة بالتقنيات الحديثة التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة .

وأشار البيان، أن المذكرة تتضمن أيضا، مجالات التعاون في محور تبادل الكوادر التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتدريب المدربين، وإتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية والمعهد لتقديم مشروعات تطبيقية مشتركة في مجالات ومسارات البرامج، وكذلك التعاون في نقل نماذج العمل والشراكات الصناعية والتقنية بين الأكاديمية والمعهد.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين وكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية في مجالات: تمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية.

وأكد البيان أن التعاون يشمل أيضا تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين في مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية، وتنظيم مبادرة سعودية مصرية للإبداع التقني وريادة الأعمال لتكوين فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات التقنية الكبيرة في البلدين.

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