الصندوق الزراعي السعودي يعتمد تمويل قروض بـ271 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: يعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، تمويل عدد من القروض الزراعية.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر، أنه سيتم اعتماد تمويل قروض زراعية بقيمة 271 مليون ريال، في عدة مناطق المملكة.

وكشف الصندوق، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حجم تمويلاته للقروض في عام 2019، إلى نحو ملياري ريال، بزيادة نسبتها 100 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

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