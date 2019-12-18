ترامب يرسل خطاباً حاداً لنانسي بيلوسي باتهامات "الانقلاب والحرب"

مباشر: أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً شديد اللهجة لرئيسة مجلس النواب بشأن محاولات مساءلته وعزله في مجلس النواب.

ووصف ترامب في خطابه إلى نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، محاولات عزله بـ"غير القانونية، ومحاولة حزبية لتنفيذ انقلاب".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على ما إذا كان ترامب سيكون ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يتعرض رسمياً لإجراءات المساءلة والعزل.

وقال الرئيس الأمريكي في خطابه للمجلس: "عبر استمراركم في إجراءات المساءلة فإنكم تنتهكون القسم الخاص بالمنصب، وتنتهكون الولاء للدستور، وتعلنون حرباً مفتوحة على الديمقراطية الأمريكية".

وتابع ترامب في خطابه المكون من 6 صفحات: "أنتم الذين تتدخلون في الانتخابات الأمريكية، أنتم الذين تنتهكون الديمقراطية، أنتم الذين تعرقلون العدالة بسبب مكاسب حزبية وسياسية وشخصية خاصة".

وكان مجلس النواب قد أصدر اتهامين أساسيين ضد ترامب في تحقيقات العزل، على خلفية مكالمة هاتفية جمعته برئيس أوكرانيا طالبه فيها بالتحقيق بشأن المرشح الديمقراطي جو بايدن ونجله، ما اعتبره الديمقراطيين محاولة لطلب تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

وفي حين يمتلك الحزب الديمقراطي أغلبية في مجلس النواب، فإن إقرار الكونجرس لإجراءت عزل ترامب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، والذي يسيطر عليه الجمهوريين.