أخبار عاجلة

الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مجلس وزراء "أوابك" يجتمع في الكويت.. الأحد المقبل

Google+ Print
مجلس وزراء "أوابك" يجتمع في الكويت.. الأحد المقبل مجلس وزراء "أوابك" يجتمع في الكويت.. الأحد المقبل

الكويت - مباشر: أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن مجلس وزراء المنظمة سيعقد اجتماعه الـ 103 على مستوى المندوبين في الكويت يوم الأحد المقبل.

وقال الأمين العام للمنظمة عباس النقي لـ"كونا"، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء الطاقة والبترول بالدول الأعضاء.

وأوضح النقي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة أبرزها مناقشة وإقرار مشروع ميزانية الأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2020.

وأضاف أن الاجتماع سيستعرض نشاطات الأمانة العامة عن 2019، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيتضمن متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأفاد بأن اجتماع مجلس وزراء المنظمة سيسبقه الاجتماع رقم 155 للمكتب التنفيذي وسيعقد يوم غدٍ الخميس في الكويت ويستمر يومين، وهو مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.

أنشئت "أوابك" كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها بمدينة بيروت في 9 يناير/ كانون ثاني 1968، بين كل من والكويت وليبيا، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.

وتضم المنظمة 11 دولة عربية وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، ، تونس، الجزائر، ليبيا، العراق وسوريا.

ترشيحات:

الصادرات الكويتية تتراجع 20% بالربع الثالث

المؤشرات الكويتية تتباين صباحاً.. والخدمات المالية يتصدر التراجعات

"أسواق المال" الكويتية تُغرم "يونيكاب للاستثمار"

تحليل: 5 عوامل تسيل لعاب المستثمرين ببورصات الخليج

رفض دعوى "زين" الكويتية ضد "المالية".. والشركة تستأنف

النفط الكويتي يرتفع إلى 67.2 دولار للبرميل

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك