مجلس وزراء "أوابك" يجتمع في الكويت.. الأحد المقبل

الكويت - مباشر: أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن مجلس وزراء المنظمة سيعقد اجتماعه الـ 103 على مستوى المندوبين في الكويت يوم الأحد المقبل.

وقال الأمين العام للمنظمة عباس النقي لـ"كونا"، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة بمشاركة وزراء الطاقة والبترول بالدول الأعضاء.

وأوضح النقي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة أبرزها مناقشة وإقرار مشروع ميزانية الأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2020.

وأضاف أن الاجتماع سيستعرض نشاطات الأمانة العامة عن 2019، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيتضمن متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأفاد بأن اجتماع مجلس وزراء المنظمة سيسبقه الاجتماع رقم 155 للمكتب التنفيذي وسيعقد يوم غدٍ الخميس في الكويت ويستمر يومين، وهو مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة.

أنشئت "أوابك" كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها بمدينة بيروت في 9 يناير/ كانون ثاني 1968، بين كل من السعودية والكويت وليبيا، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.

وتضم المنظمة 11 دولة عربية وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، العراق وسوريا.

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